Найдите в "сборнике пословиц и поговорок"10 пословиц и поговорок , в которых был бы глагол илиглаголы во 2 лице единственного числа . Запишите эти пос ловицы и поговорки. Выделите личные окончания глаголов.

вот тебе 5 пословиц!!!!! Без стыда лица не износишь. Без труда не вынешь (и) рыбку из пруда. Бей сороку и ворону, добьёшься и до белого лебедя. Близок локоть, да не укусишь.