Найдите величину каждого из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, если: сумма трёх из них равна 228
Разное
Найдите величину каждого из углов, образовавшихся при пересечении двух прямых, если: сумма трёх из них равна 228
Ответ(ы):
Гость:
При пересечении 2-х прямых образовываются 2-е пары равных углов, значит <1=360-228=132 <1=<2=132 228-132=96(это сумма 2-х оставшихся углов) <3=<4=96/2=48
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