Найдите все делители числа 12 и запишите их в порядке возрастания

Найдите все делители числа 12 и запишите их в порядке возрастания

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Вот: 2,3,4,6 P.S. удачи )
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