Найдите все корни уравнения tgx + 1=0,принадлежащие к отрезку [0;2пи]

Найдите все корни уравнения tgx + 1=0,принадлежащие к отрезку [0;2пи]

Ответ(ы):

Ответил Гость:
X=-pi/4+pi n 3pi/4 и 7pi/4
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