Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Найдите все корни уравнения tgx + 1=0,принадлежащие к отрезку [0;2пи]
Найдите все корни уравнения tgx + 1=0,принадлежащие к отрезку [0;2пи]
Ответ(ы):
Ответил Гость:
X=-pi/4+pi n 3pi/4 и 7pi/4
Похожие вопросы
Упростить (a-6)^2-a(a+6)= 6a(a+b)(a-b)= -3b(c+b)(b-c)= (a-5)(a+5)+25= (7+a)(a-7)-(a^2-70)= (b-4)(b+4)-b(b-2)= x(x+8)+(x+2)(2-x)=
Установка двух счётчиков воды (холодной и горячей) стоит 3300 рублей. До установки счётчиков Александр платил за воду (холодную и горячую) ежемесяч...
Сколько граммов хлора получить действмя солчного кислотой на 24,5 г бертолетовой соли ?
Перекладіть ці речення на англійську: 1)що вони робили в неділю? 2)вони ходили на прогулянку 3)я не зміг подзвонити їй,бо не знав номера її телефон...
Складіть речення за поданими схемами: 1.Підмет, означення, означення присудок
СРОЧНО!!! Как делить и умножать дроби с разными знаменателями а то забыл
Сколько хлора за час вырабатывает завод, если мощность тока, протекающего через ванны 100 кВт при напряжении 125 В? (к=0,367*10-6кг/Кл) ...
Синквейн о Микула Селянинович, пожалуйста.
Пути и средства формирования духовных ценностей общества в современной России.
Слово линия встречается в различных словосочетаниях,например линия горизонта.Найдите другие словосочетания и выражения, в которых есть слово линия....
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск