Найдите все пары простых чисел, разность которых равна 17. Помогите, плеес)0))0))))0)0)

Найдите все пары простых чисел, разность которых равна 17. Помогите, плеес)0))0))))0)0)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
181:11 ну и всё больше нету вроде.
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