Найдите значение 38x a если a=10, 100, 1000, 0.1, 0,001

Найдите значение 38x a если a=10, 100, 1000, 0.1, 0,001

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1. 38*10=380 2. 38*100=3800 3. 38*1000=38000 4. 38*0.1=3.8 5. 38*0.001=0.038
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