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Найдите значение буквенного выражения 34а+0,75 а-а при а = 0,1
Найдите значение буквенного выражения 34а+0,75 а-а при а = 0,1
Ответ(ы):
Ответил Гость:
34а+0,75а-а=33,75а при а=0,1 получим 33,75*0,1=3,375
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