Найдите значение числового выражения sin 2 /6 - 5 ctg 2 • /4 - cos 2 /3

Найдите значение числового выражения sin 2 /6 - 5 ctg 2 • /4 - cos 2 /3

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(1/2)-5*1-(1/2)=1/4-5-1/4=-5
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