Найдите значение данного выражения: 64z36z2 + 5z36z2 при z=2.

Найдите значение данного выражения: 64z36z2 + 5z36z2 при z=2.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
6-4z/36-z^2+5z/36-z^2=6+z/36-2z^2 При z=-2 6+z/36-2z^2=6-2/36+2*2^2=13 17/18
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