Найдите значение функции у=4-2,5х при х=0 х=2
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Найдите значение функции у=4-2,5х при х=0 х=2
Ответ(ы):
Гость:
Y=4-2,5x x=0 : y=4-2,5*0=4 x=2 : y=4-2,5*2=4-5=-1
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