Найдите значение логического выражения ((1v0)amp;(1amp;1))amp;(0=0)

Найдите значение логического выражения ((1v0)amp;(1amp;1))amp;(0=0)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
((1v0)&(1&1))&(0=0) = (1&1)&1 = 1&1 = 1
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