Найдите значение выражений: 1/15 + 1/21 1)2/36 2)2/35 3) 4/35 4) 3/5

Найдите значение выражений: 1/15 + 1/21 1)2/36 2)2/35 3) 4/35 4) 3/5

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1/15+1/21 = 7/105+5/105 = 12/105 = 4/35 3. 4/35
Похожие вопросы