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Найдите значение выражения 105:(8с-33) при с=6
Найдите значение выражения 105:(8с-33) при с=6
Ответ(ы):
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6*8=48 48-33=15 105:15=7
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