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Найдите значение выражения -12*(-8,6)-9,4
Найдите значение выражения -12*(-8,6)-9,4
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103,2 - 9,4 = 93,8
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