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Найдите значение выражения :15ц-6кг
Найдите значение выражения :15ц-6кг
Ответ(ы):
Ответил Гость:
15 ц=1500 кг. 1500-6=1494 кг, 1494 кг=14 ц 94 кг
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