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Найдите значение выражения 2:0,04+34
Найдите значение выражения 2:0,04+34
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2:0,04+34=50+34=84 Ответ: 84.
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