Найдите значение выражения -3-2cos x, если cos x=-

Найдите значение выражения -3-2cos x, если cos x=-

Ответ(ы):

Ответил Гость:
-3-2cosx=-3-2·(-0.5)=-3-2·0.25=-3-0.5=-3.5. Ответ: -3,5.
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