Найдите значение выражения(-3/8+6 1/3)•2,4

Найдите значение выражения(-3/8+6 1/3)•2,4

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(-3/8+6 1/3)*2,4=14,3 1)-3/8+6 1/3=-3/8+19/3=152/24-9/24=143/24 2)143/24*2,4=143/24*24/10=143/10=14,3
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