Найдите значение выражения 3а+5в-4а-2при а=5,3 и =1/3

Найдите значение выражения 3а+5в-4а-2при а=5,3 и =1/3

Ответ(ы):

Ответил Гость:
-1а+5в-2 при а=5,3 и в=1/3. -5,3+5/3-2=(-53/10)*3+(5/3)*10+2*30=-159/30+50/30-60/30=-169/30=-5целых 19/30
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