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Найдите значение выражения 3х-2 при х=1/3
Найдите значение выражения 3х-2 при х=1/3
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3х-2 если х = 1/3, то 3*1/3-2 = -1
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