Найдите значение выражения 4x+16 для x=35
Разное
Найдите значение выражения 4x+16 для x=35
Ответ(ы):
Гость:
4x это тоже самое что и 4*x значит: 4*35+16=140+16=156
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