Найдите значение выражения 5 sin _11п_*cos_11п_ 12. 12

Найдите значение выражения 5 sin _11п_*cos_11п_ 12. 12

Ответ(ы):

Ответил Гость:
5sin11П*cos11П=2,5*2sin11П*cos11П=2,5sin22П=2,5
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