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Найдите значение выражения 8m +8n если m+n=125
Найдите значение выражения 8m +8n если m+n=125
Ответ(ы):
Ответил Гость:
8m+8n=8(m+n)=8*125=1000
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