Найдите значение выражения: 9*9/9

Найдите значение выражения: 9*9/9

Ответ(ы):

Ответил Гость:
9 в -5 степени * 9 в -4 = 9 в -9 степени 9 в -9 / 9 в -6 = 9 в -15
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