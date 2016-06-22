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Найдите значение выражения: 9*9/9
Найдите значение выражения: 9*9/9
Ответ(ы):
Ответил Гость:
9 в -5 степени * 9 в -4 = 9 в -9 степени 9 в -9 / 9 в -6 = 9 в -15
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