Найдите значение выражения а) -37,8:3,6+12,5*(-0,6) б) 5 37-(2 12+1 13):16

А)) -37,8 : 3,6+ 12,5 * (-0,6)=-16,8. по действиям 1) -37,8 :3,6= -10,5; 2)) 12,5• (-0,6)= -6,3; 3)) (-10,5)+ (-6,3)= -16,8. ______ Б)) 5 3/7 - ( 2 1/2+ 1 1/3) : 1/6= -17 4/7. По действиям; 1)) 2 1/2+ 1 1/3= (2•2+1)/2+ (3•1+1)/3= 5/2+ 4/3= (5•3)/(2•3)+ (4•2)/(3•2)= 15/6+ 8/6= 23/6; 2)) 23/6 : 1/6= 23/6• 6/1= 23/1• 1/1= 23; 3)) 5 3/7- 23= (7•5+3)/7 -23= 38/7- 23/1= 38/7- (23•7)/7= 38/7- 161/7= -123/7= -17 4/7.