Найдите значение выражения корень из 135 * на корень из 180 / корень из 300....Заранее спасибо

Найдите значение выражения корень из 135 * на корень из 180 / корень из 300....Заранее спасибо

Ответ(ы):

Ответил Гость:
мне кажется что это 3
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