Найдите значение выражения при d = 15: 37d + 4 - 15d + 12 + 56d

Найдите значение выражения при d = 15: 37d + 4 - 15d + 12 + 56d

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Подставляем d = 15 37d+4-15d+12+56d=37*15+4-15*15+12+56*15=1186
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