найдите значение вырожение 4/4/33

Гость: Гость:

Если этот знак "/" означает деление, то вот тебе ответ: 1)4/4=1 2)1/33= Получится дробь. В числителе ( то что НАД дробной чертой) будет еденичка, а в знаменателе (то что ПОД дробной чертой) будет 33