Найдите значение вырожения:0,0625 :(1/8+5/16)*2,8

Найдите значение вырожения:0,0625 :(1/8+5/16)*2,8

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 1/8+5/16=2/16+5/16= 7/16 2) 7/16*28/10= 49/40=1,9 3)0,0625:1,9=0,03
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