Найдите значения выражений. а) 7x+9x+4x Если x=37,то 7x+9x+4x= _____________________________________ б) 24x+9x-22x+23 Если x=7, то 24x+9x-22x+23=________________________ ___________ Помогите пожалуйста..

Сначала надо привести подобные слагаемые: 7х+9х+4х=20х; при х=37 20х=20*37=740; 24х+9х-22х+23=11х+23; при х=7 11х+23=77+23=100 - это по правилам: сначала упростить, потом подставлять значения.