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Найдите значения выражения -(-b),если b= - 7; 3,4; -21; -(-6)
Найдите значения выражения -(-b),если b= - 7; 3,4; -21; -(-6)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
-(-(-7)) = -7 -(-3) = 3 -(-4) = 4 -(-(-21)) = -21 -(-(-(-6))) = 6
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