Найдите значения выражения: 1-1/5 ____ 2 (многоэтажные дроби) Заранее спасибо!)

Найдите значения выражения: 1-1/5 ____ 2 (многоэтажные дроби) Заранее спасибо!)

Ответ(ы):

Ответил Гость:
(1-1/5) / 2=1/5 : 2=1/5*1/2=1/10
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