(Найдите значения выражения (2-с)2-с(с+4) при с=-1/8

(Найдите значения выражения (2-с)2-с(с+4) при с=-1/8

Ответ(ы):

Ответил Гость:
( 2 - c ) - c( c + 4 ) = 4 - 4c + c - c - 4c = 4 - 8c c = - 1/8 4 - 8*( - 1/8 ) = 4 + 1 = 5 Ответ 5
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