Найдите значения выражения: 2sin2+2cos(/2- ) + 2cos2 при = /6

Найдите значения выражения: 2sin2+2cos(/2- ) + 2cos2 при = /6

Ответ(ы):

Ответил Гость:
2(sin^2(2a)+cos^2(2a))-2sina=2-2sinpi/6=2-2/2=2-1=1
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