Найдите значения выражения .корень 54*90*30Варианты 1)540 2)270 корень 2 3)270 корень 10 4)270 корень 6 *-умножить

Смотрите - давайте пойдем от обратного . 54*2700= 145800 т.е. у на должен быть корень из этого числа 1ый ответ сразу отметаем так как 540*540 больше чем корень из 145800 2ой - Внесем все под корень. 270 в квадрате умножить на 2 = это и как раз и будет корень из 1445800 Ответ - 2 .