Найдите,сколько сантиметров состовляет ширина прямоугольника,если длина его 48см,а периметр 1м64см. Помните плиз, с обяснением!!! Буду благодарна!
Найдите,сколько сантиметров состовляет ширина прямоугольника,если длина его 48см,а периметр 1м64см. Помните плиз, с обяснением!!! Буду благодарна!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Периметр прямоугольника равен удвоенной сумме ширины и длины прямоугольника . Одна сумма ширины и длины прямоугольника равна : 1м 64 см / 2 = 82 см . Значит ширина прямоугольника равна : 82 - 48 = 34 см