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Найти 70%от суммы всех простых решений неравенства 2 lt;х lt;60
Найти 70%от суммы всех простых решений неравенства 2 lt;х lt;60
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