Найти боковую поверхность правильной треугольной призмы с высотой 5 см, если прямая, проходящая через центр верхнего основания и середину стороны нижнего основания, наклонена к плоскости основания под углом 60 градус...

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Sбок=Р*h; Где Р -периметр основания призмы , h-высота,опущенная с вершины основания; Чтобы найти Р нужно найти одну сторону основания призмы; Так как она наклонена по отношению к высоте на угол 60*, то обозначив ее как а она будет равна: а=/3/h; Значит Sбок=3а*h; Sбок.= (3*/3)/h*h=3/3; Ответ:Sбок.=3/3;