Найти боковую поверхность правильной треугольной призмы с высотой 5 см, если прямая, проходящая через центр верхнего основания и середину стороны нижнего основания, наклонена к плоскости основания под углом 60 градус...

Разное
Найти боковую поверхность правильной треугольной призмы с высотой 5 см, если прямая, проходящая через центр верхнего основания и середину стороны нижнего основания, наклонена к плоскости основания под углом 60 градусов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Sбок=Р*h; Где Р -периметр основания призмы , h-высота,опущенная с вершины основания; Чтобы найти Р нужно найти одну сторону основания призмы; Так как она наклонена по отношению к высоте на угол 60*, то обозначив ее как а она будет равна: а=/3/h; Значит Sбок=3а*h; Sбок.= (3*/3)/h*h=3/3; Ответ:Sбок.=3/3;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Как написать поучение о рыбаловстве
Ответить
Разное
Корень из 3√9 *3^5 дробная черта 15^0*27^2*3^-13
Ответить
Разное
Марфологический разбор слова В течении
Ответить
Разное
Напишите рассуждение на тему "Почему диалектные слова всё реже встречаются в нашей речи" Пожалуйста напишите срочно Спасибо зарание ...
Ответить
Разное
Как пишется слово крестовеликанский или криставеликанский?
Ответить
Разное
Лексическое значение у слов менеджер,модем,чипсы,ксерокс,бэйдж,паркинг,мультиплекс
Ответить
Разное
Что такое язва????????
Ответить
Разное
Почему написание ЗАКАЛИТЬ нельзя проверить словом ЗАКОЛКА?
Ответить
Разное
Ехать ли мне в Беларусию или нет?
Ответить
Разное
Права ( гражданские, социальные, политические, культурные) из 2 главы конституции рф. Пж срочнооо...
Ответить