Найти формулу газообразного вещества в котором содержится 82,36% азота,17,64% водорода.Плотность этого вещества по водороду равна 8,5
Химия
Найти формулу газообразного вещества в котором содержится 82,36% азота,17,64% водорода.Плотность этого вещества по водороду равна 8,5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(NxHy)=8,5*2=17 x=17*82,36/100*14=1400/1400=1 y=17*17,64/100*1=300/100=3 вещество - NH3 -аммиак
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