Найти формулу газообразного вещества в котором содержится 82,36% азота,17,64% водорода.Плотность этого вещества по водороду равна 8,5

Химия

Найти формулу газообразного вещества в котором содержится 82,36% азота,17,64% водорода.Плотность этого вещества по водороду равна 8,5

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