Найти h(-3) если h(x)=x-6/x+4

Найти h(-3) если h(x)=x-6/x+4

Ответ(ы):

Ответил Гость:
H(-3)=-(-3)-6/-3+4= 3+2+4=9 надо вместо х написать -3 и посчитать
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