Найти количество вариантов, для заполнения поля 12х2 фигурами 1х2 или 2х1 (использовать можно всего 12 раз ( фигуры 1х2 или 2х1 )) Зы.Сы. Поле 3х2 можно заполнить тремя спос обами. Желательно вместе с кодом, но можно и просто число.