Найти массу и объем SO2 полученный при сгорании 80 грамм серы если выход продукта реакции состоит 77%

S + O2 = SO2 n = m/M = V/Vм n(S) = 80/32 = 2,5 моль = n(SO2) (по уравнению реакции) m(SO2)т = 2,5*64 = 160 г т.к. выход 77%, то практически получаем: m(SO2)пр = 160*0,77 = 123,2 г V(SO2)т = 2,5*22,4 = 56 л т.к. выход 77%, то практически получаем: V(SO2)пр = 56*0,77 = 43,12 л