Найти массу осадка если для реакции взяли 267 г хлорида алюминия и 20 г гидроксида натрия

Cоставляем уравнение реакции:, находим какое исходное вещество в недостатке по нему и рассчитываем массу продукта принимаем массу соли за х х 20 AlCl3 + 3NaOH=Al(OH)3+3NaCl. 27+35,5*3 3*23+17 133,5 120 х----------20 133,5----120 х=133,5*20/120=22,25, а у нас 267 гр- соль в избытке решаем на щелочь 20 х AlCl3 + 3NaOH=Al(OH)3+3NaCl. 120 27+17*3 75 20---------------------х 120-----------------78 х=20*78/120=13 Ответ- осадка 13 грамм