Найти массу осадка который образовался в результате реакции раствора массой 100 массовой долей хлорида бария 10% с 10% сульфатом натрия массой 142 г

Дано: m(p-pa BaCl2)=100 г (BaCl2) = 10%=0,1 m(р-ра Na2SO4) = 142 г (Na2SO4)=10%=0,1 Найти: m(BaSO4) - ? Решение: M(BaCl2) = 208 г/моль m(BaCl2) = m(p-pa BaCl2)*(BaCl2) m(BaCl2) = 100 г*0,1 = 10 г n(BaCl2) = m(BaCl2)/M(BaCl2) n(BaCl2) = 10 г/208 г/моль = 0,048 моль M(Na2SO4) = 142 г/моль m(Na2SO4) = 142 г*0,1 = 14,2 г n(Na2SO4) = 14.2 г/142 г/моль = 0,1 моль M(BaSO4) = 233 г/моль BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl Cогласно стехиометрическим коэффициентам уравнения реакции сульфат натрия взят в избытке, поэтому n(BaSO4) = n(BaCl2) = 0.048 моль m(BaSO4) = n(BaSO4)*M(BaSO4) m(BaSO4) = 0.048 моль*233 г/моль = 11,184 г 11,2 г Ответ: 11,2 г