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Найти НОД 50 и 105 очень срочно плиз не проведите меня !!!!
Найти НОД 50 и 105 очень срочно плиз не проведите меня !!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
50=2*5*5 105=3*5*7 НОД(50;105)= 5
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