Найти НОД 50 и 105 очень срочно плиз не проведите меня !!!!

Найти НОД 50 и 105 очень срочно плиз не проведите меня !!!!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
50=2*5*5 105=3*5*7 НОД(50;105)= 5
Похожие вопросы