найти область ИЗМЕНЕНИЯ функции y=[(x-4)^2 ]-8

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y=[(x-4)^2 ]-8 График функции - квадратная парабола веточками вверх. Область определения - вся числовая прямая. Область значений от вершины параболы до плюс бесконечности. Поэтому задача сводится к тому, чтобы найти вершину параболы. Хверш = -b/2a. раскроем скобки y=x^2-8х +16-8 y=x^2-8х +8 b = -8 a = 1 Хверш = 8/2 = 4 Уверш = 4^2 -8*4 +8 =16 - 32 + 8 = -8 Область значений (область изменения) функции: от -8 до +бесконечности