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Найти область определения f от x равно 2 тангенс Икс
Найти область определения f от x равно 2 тангенс Икс
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Т.к. tgx=sinx/cosx,то cosx0; х/2+n;nZ
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