Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Найти область определения функции y=log2(x+1)
Найти область определения функции y=log2(x+1)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Х+1>0 x>-1 x(-1;+) __________________
Похожие вопросы
Помогите Установить соответствие Фаза мейоза 1. анафаза1 2. анафаза2 3. телофаза2 Особенность а. расхождение сестринских хромосом к разным полюсам ...
Однокоренное слово к слову удивительно
62% объема куба составляют 100 куб. М. Найти объем и площадь одной грани куба.
Велосипедист за каждые 5 часов проезжает 47 км,а всадник на лошади каждые 6 часов проезжает 43 км.На сколько километров велосипедист проезжает за ч...
Сделайте пожалуйста синтаксический разбор предложения! И нужно расставить знаки припинания, заранее спасибо "Сначала дворник, пока его глаз не прив...
Адача: При разомкнутом ключе К вольтметр показывает напряжение источника ЭДС равное 1,5 В. Если ключ замкнуть, то амперметр покажет 0,25 А, а вольт...
Разложите на множители: x2+6xy+9y2=?
Как можно решить неравенство с дробями? Спасибо) x-1 деленное на 4 >= 2+x деленное на 5
Напишите сочинение на тему "Как вы относитесь к моде употреблять как можно больше иноязычных слов независимо от речевой ситуации? Слышали ли Вы так...
Наименьшее целое решение неравенства 4^1+2x > или = 64 , является ?
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск