Найти область определения функции заданной формулой y=radic;(2x+8 )+ 1/(x+3) y=3/(1-2/x)

Найти область определения функции заданной формулой y=radic;(2x+8 )+ 1/(x+3) y=3/(1-2/x)

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