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Найти область значения y=cos x-0,5
Найти область значения y=cos x-0,5
Ответ(ы):
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Y=cosx-0,5 -1cosx1 -1-0,5cosx-0,51-0,5 -1,5cosx-0,50,5 y/-1,5 , 0,5/
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